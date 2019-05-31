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Зеленский провел совещание СНБО без Луценко

Новости » Политика    31.05.2019 - 21:50
Зеленский провел совещание СНБО без Луценко
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Однако, Луценко не исключили из состава СНБО

Президент Владимир Зеленский провел сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины без участия генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Она отметила, что Луценко не исключили из состава СНБО.

"Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - добавила Сарган.

 

Напомним, сегодня состоялось заседание СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский в связи с ситуацией на шахте во Львовской области.

Добавим, что Зеленский во время инаугурации заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степена Полторака.

Ранее Зеленский заявлял, что после инаугурации уволит Луценко с должности генпрокурора. После этого Луценко заявил, что не видит оснований для своей отставки. По словам генпрокурора, ему сложно работается, но работает он честно.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОЮрий Луценко
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