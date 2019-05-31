ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський провів нараду РНБО без Луценка

Новини » Політика    31.05.2019 - 21:50
Зеленський провів нараду РНБО без Луценка
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Однак, Луценка не виключили зі складу РНБО

Президент Володимир Зеленський провів сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони України без участі генерального прокурора Юрія Луценка. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Вона зазначила, що Луценка не виключили зі складу РНБО. 

"Сподіваюсь, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена", - додала Сарган.

 

Нагадаємо, сьогодні відбулось засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський у зв'язку з ситуацією на шахті у Львівській області. 

Додамо, що Зеленський під час інавгурації заявив, що необхідно звільнити генпрокурора Юрія Луценка, голову СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степена Полторака. 

Раніше Зеленський заявляв, що після інавгурації звільнить Луценка з посади генпрокурора. Після цього Луценко заявив, що не бачить підстав для своєї відставки. За словами генпрокурора, йому складно працюється, але працює він чесно.

Данилюк назвав умови для реструктуризації шахт Зеленський пропонує закріпити спецділянки на Донбасі в законі про вибори
Новини України Володимир ЗеленськийРНБОЮрій Луценко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся