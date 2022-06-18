UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел совещание в Одесской области: обсудили возможности экспорта зерна

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский поднял тему морского экспорта продовольствия во время совещания с представителями местной власти Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Во время совещания обсуждались пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области", - сказано в сообщении ОП.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что по состоянию на субботу, 18 июня, в портах области заблокировано 39 суден под флагами 14 стран мира.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский посетил опорный пункт Национальной гвардии во время рабочей поездки в Одесскую область.

Также мы писали, что, по словам президента Эммануэля Макрона, Франция совместно со своими европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украиныпродовольственный кризисОдессаВладимир ЗеленскийОфис президента