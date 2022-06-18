Зеленский провел совещание в Одесской области: обсудили возможности экспорта зерна

Президент Украины Владимир Зеленский поднял тему морского экспорта продовольствия во время совещания с представителями местной власти Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Глава Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что по состоянию на субботу, 18 июня, в портах области заблокировано 39 суден под флагами 14 стран мира.

"Во время совещания обсуждались пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области", - сказано в сообщении ОП.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский посетил опорный пункт Национальной гвардии во время рабочей поездки в Одесскую область.

Также мы писали, что, по словам президента Эммануэля Макрона, Франция совместно со своими европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию.

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