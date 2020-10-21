Зеленский провел ряд кадровых назначений в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых назначений в Службе безопасности Украины. В частности, глава государства назначил нового главу СБУ в Автономной республике Крым.

Соответствующие указы были обнародованы в среду, 21 октября.

Так, президент уволил с должности начальника СБУ в Крыму Евгения Нетужилова, а на его место назначил Олега Кулинича.

Кроме того, Зеленский назначил начальником Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ Алексея Омельченко.

Также указом №461/2020 глава государства назначил Александра Провоторова начальником Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины.

Вдобавок президент уволил Павла Данюкова с должности начальника Управления СБУ в Волынской области.

Напомним, ранее Зеленский сменил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом СБУ. Новым главой ведомства стал Сергей Дусик.

Кроме того, 19 марта глава СБУ Иван Баканов представил нового руководителя главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Головаша. Ранее указ о его назначении подписал президент Владимир Зеленский.