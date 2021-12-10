UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский провел разговор с Макроном. Обсудили разблокирование "Нормандии" и работу ТКГ

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили разблокирование нормандского формата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу в Twitter президента Украины.

"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировании нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги", - отметил Зеленский.

Стороны также, по словам украинского лидера, обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей.

"Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ", - добавил Зеленский.

Напомним, НАТО выступает за продолжение переговоров в нормандском формате по Донбассу.

Ранее в Евросоюзе заявили, что Россия завела в тупик нормандский формат и переговорный процесс, отказываясь признавать себя стороной конфликта на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронНормандский формат