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Столтенберг о нормандском формате: диалог важен, когда напряженность высока

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Париж, Пятница 10 декабря 2021 13:56
Столтенберг о нормандском формате: диалог важен, когда напряженность высока Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Североатлантический альянс (НАТО) выступает за продолжение переговоров в нормандском формате по Донбассу. Особенно на фоне напряженности на украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жанов Ивом Ле-Дрианом.

По его словам, на встрече с французским министром обсуждалась концентрация сил России возле границ Украины, которая создает напряженность. Он также выступил в поддержку всех усилий по подготовке встречи в нормандском формате.

"Поскольку диалог обретает особое значение в ситуации, когда напряженность особенно высока", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что Россия завела в тупик нормандский формат и переговорный процесс, отказываясь признавать себя стороной конфликта на Донбассе.

Также стало известно, что Германия и Франция хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу министров.

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НАТО Йенс Столтенберг Нормандский формат
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