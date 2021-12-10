Столтенберг о нормандском формате: диалог важен, когда напряженность высока

Североатлантический альянс (НАТО) выступает за продолжение переговоров в нормандском формате по Донбассу. Особенно на фоне напряженности на украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жанов Ивом Ле-Дрианом.

По его словам, на встрече с французским министром обсуждалась концентрация сил России возле границ Украины, которая создает напряженность. Он также выступил в поддержку всех усилий по подготовке встречи в нормандском формате.

"Поскольку диалог обретает особое значение в ситуации, когда напряженность особенно высока", - добавил Столтенберг.