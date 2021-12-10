Зеленський провів розмову з Макроном. Обговорили розблокування "Нормандії" та роботу ТКГ

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Вони, зокрема, обговорили розблокування нормандського формату.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку в Twitter президента України.
"Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування нормандського формату й роботи ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки", - зазначив Зеленський.
Сторони також, за словами українського лідера, обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв.
"Вдячний президентові Франції за позитивну оцінку поточних реформ", - додав Зеленський.
Нагадаємо, НАТО виступає за продовження переговорів у нормандському форматі щодо Донбасу.
Раніше в Євросоюзі заявили, що Росія завела в глухий кут нормандський формат і переговорний процес, відмовляючись визнавати себе стороною конфлікту на Донбасі.