ЕС в ОБСЕ: Москва завела переговоры по Донбассу в тупик

Нормандский формат и переговорный процесс Россия завели в тупик. Москва отказывается признавать себя стороной конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

В ЕС напомнили, что прошло уже два года со времени проведения последнего нормандского саммита, на котором был подписан документ под названием "Общие согласованные выводы".

"Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствования проведению очередной встречи в нормандском формате влечет за собой безысходность в этих переговорных форматах", - говорится в заявлении ЕС в ОБСЕ.

Кроме того, выражается сожаление по поводу того, что на совете ОБСЕ 2-3 декабря в Стокгольме Россия в очередной раз "не приняла участие в переговорах по декларации об усилиях ОБСЕ в направлении мира в Украине".

Также в ЕС напомнили об обеспокоенности по поводу ухудшения ситуации безопасности на востоке Украины в результате резкого роста нарушений режима прекращения огня и наращивания Россией военных сил вблизи границы.