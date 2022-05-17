Зеленский провел разговор с Макроном: о чем говорили президенты

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном по широкому кругу вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Зеленского .

Глава государства назвал беседу с Макроном "длительной и насыщенной". Украинский президент рассказал о ходе войны и раскрыл детали операции по спасению защитников Мариуполя.

Зеленский также изложил свое видение дальнейших перспектив процесса переговоров с РФ. Отдельно президент поднял вопрос о поставках топлива в Украину в условиях дефицита.

"Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", – написал Зеленский.