Зеленський провів насичену розмову з Макроном: про що розмовляли президенти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Зеленського .

Глава держави назвав бесіду з Макроном "тривалою і насиченою". Український президент розповів про перебіг війни та розкрив деталі операції з порятунку захисників Маріуполя.

Зеленський також виклав своє бачення подальших перспектив процесу перемовин із РФ. Окремо президент порушив питання про постачання палива до України в умовах дефіциту.

"Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", – написав Зеленський.