Зеленський провів насичену розмову з Макроном: про що розмовляли президенти
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із французьким колегою Еммануелем Макроном із широкого кола питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Зеленського.
Глава держави назвав бесіду з Макроном "тривалою і насиченою". Український президент розповів про перебіг війни та розкрив деталі операції з порятунку захисників Маріуполя.
Зеленський також виклав своє бачення подальших перспектив процесу перемовин із РФ. Окремо президент порушив питання про постачання палива до України в умовах дефіциту.
"Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", – написав Зеленський.
Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з @EmmanuelMacron. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з «Азовсталі» та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України. (1/2)— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2022
До слова, Зеленський і Шольц висунули умову для мирних переговорів із Росією.
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