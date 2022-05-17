Зеленский провел переговоры с Шольцем: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили военную поддержку и ужесточение санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Провел продуктивные переговоры с канцлером Германии. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, ужесточение санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия поставила Украине крупную партию противотанковых гранатометов и противотанковых мин. При этом гранатометы Matador были заказаны напрямую у поставщика, а мины поставлялись со складов Бундесвера.

До этого Берлин анонсировал поставки гаубиц Panzerhaubitz 2000, зенитных самоходных установок Gepard, базук и другой военной техники.

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