Зеленський провів переговори з Шольцем: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Сторони обговорили військову підтримку і посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президент.

"Провів продуктивні переговори з канцлером Німеччини. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, в тому числі оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччині на шляху України до повноправного членства в ЄС", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина поставила Україні велику партію протитанкових гранатометів і протитанкових мін. При цьому гранатомети Matador були замовлені безпосередньо у постачальника, а міни поставлялися зі складів бундесверу.

До цього Берлін анонсував поставки гаубиць Panzerhaubitz 2000, зенітних самохідних установок Gepard, базук та іншої військової техніки.

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