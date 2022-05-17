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Германия поставила в Украину дополнительную партию оружия: что именно получат ВСУ

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 11:26
Германия поставила в Украину дополнительную партию оружия: что именно получат ВСУ Фото: Германия поставила в Украину дополнительную партию оружия (en.wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Германия поставила в Украину дополнительную партию вооружения. "Тяжелого" оружия в новом транше нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Так, в Украину поступило 2450 одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1,6 тыс. ручных противотанковых гранатометов DM22 и 3 тыс. противотанковых мин DM31.

Информацию о новых поставках изданию подтвердили в украинских правительственных кругах. Украина заказала и оплатила противотанковое оружие RGW-90, так называемое Matador, непосредственно у немецкого производителя. Между тем противотанковые мины, по-видимому, поступают со складов Бундесвера (вооруженных сил ФРГ).

Список поставок немецкого вооружения расширяется за счет следующего транша. Берлин уже поставил в Украину в основном противотанковые средства, бронетехнику, миллионы патронов различного калибра и взрывчатку. В списках поставок также значатся 15 единиц противобункерного оружия, так называемых бункерных кулаков или дистанционных детонаторов для взрывных устройств.

Однако пока поставки тяжелого вооружения не начались. Бундесвер уже обучает украинских солдат на САУ Panzerhaubitze 2000.

Поставка анонсированных зенитных танков "Гепард" также затягивается, так как боеприпасы для системы, которых сейчас мало, приходится искать по всему миру.

Как сообщалось, российские оккупанты с ужасом ожидают поставки ВСУ нового оружия из-за рубежа, а также завидуют нашим защитникам из-за "Байрактаров". Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор россиян.

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