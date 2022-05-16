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Гаубицы, "Гепарды" и базуки. Германия анонсировала поставки оружия Украине

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Берлин, Понедельник 16 мая 2022 17:58
Гаубицы, "Гепарды" и базуки. Германия анонсировала поставки оружия Украине Фото: Немецкая САУ PzH 2000 (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Вооруженные силы Украины в скором времени получат немецкое оружие. Федеральное правительство продолжит поставку военной техники для противостояния российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Гаубицы Panzerhaubitz 2000, самоходные зенитные установки Gepard и другое вооружение готовится к отправке. Снабжение анонсировал спикер германского правительства Штеффен Гебештрайт.

"Поставки продолжаются. Речь идет о гаубицах Panzerhaubitz 2000, управлять которыми сейчас учат украинских солдат, об отправке Gepard, о поставке базук и другой военной техники", – заявил он.

В то же время Минобороны Германии продолжает тренировать украинских военных для успешного использования переданной техники. Прежде всего военнослужащих Украины обучают управлению гаубицами. Планируемый срок обучения – 40 дней.

К слову, глава британского МИД призвала НАТО помочь Украине в переходе на современное вооружение.

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