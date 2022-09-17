Зеленский пообщался по телефону с президентом Финляндии: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский 16 сентября провел со своим финским коллегой Саули Ниинисте телефонный разговор, в ходе которого поблагодарил за уже оказанную поддержку и очертил дополнительные потребности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на традиционное вечернее видеообращение главы государства.
"Веской темой разговора была европейская политика в отношении виз для граждан страны-террориста. Считаю, что для каждой страны, имеющей общую границу с Россией, визовый вопрос является жизненно важным и должен решаться в пользу полного ограничения доступа граждан РФ", - отметил украинский лидер. .
Зеленский также рассказал о переговорах с представителями Nike. Он подчеркнул, что приветствует решение компании по выходу из российского рынка.
"Правильное решение. Это пример того, что бизнес может играть значительную роль в защите человечности и свободы. Если какое-то государство выбирает для себя путь террора, обязанность каждой уважающей себя компании отграничиваться от такого государства", - добавил президент Украины.
Напомним, Зеленский повторно призвал другие страны активизировать поставки оружия в Украину. Он настаивает на ускорение передачи современных систем ПВО .
К слову, аналитики ISW считают, что Украина в начале сентября переломила ход войны, однако боевые действия могут затянуться до 2023 года .
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