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Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии: первые подробности

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Киев, Четверг 15 сентября 2022 18:16
Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии: первые подробности Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, стороны обсудили вопрос украинской энергетической безопасности на фоне российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам президента, он обсудил с главой ЕК несколько важных тем, одной из которых стала энергетическая безопасность.

"Мы видим, как российский враг наносит удары по нашим ТЭЦ, другим объектам энергетической инфраструктуры", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Он подчеркнул, что это сложный вызов как для Украины, так и для Евросоюза, поэтому необходимо объединится для его решения.

Напомним, сегодня, 15 сентября, Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с рабочим визитом. Это ее третий визит в Украину с начала войны.

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