Зеленський провів переговори з главою Єврокомісії: перші подробиці
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, сторони обговорили питання української енергетичної безпеки на тлі російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.
За словами президента, він обговорив з главою ЄК кілька важливих тим, однією з яких стала енергетична безпека.
"Ми бачимо, як російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, іншим об'єктам енергетичної інфраструктури", - написав Зеленський за підсумками переговорів.
Він підкреслив, що це складний виклик як для України, так і для Євросоюзу, тому необхідно об'єднається для його вирішення.
Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва з робочим візитом. Це її третій візит в Україну з початку війни.
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