Зеленський провів переговори з главою Єврокомісії: перші подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram .

За словами президента, він обговорив з главою ЄК кілька важливих тим, однією з яких стала енергетична безпека.

"Ми бачимо, як російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, іншим об'єктам енергетичної інфраструктури", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Він підкреслив, що це складний виклик як для України, так і для Євросоюзу, тому необхідно об'єднається для його вирішення.