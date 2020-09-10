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Зеленский провел очередные переговоры с Меркель

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель. На данный момент подробности беседы не приводятся.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялся двенадцатый по счету телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Очередное свидетельство уникального по интенсивности и взаимному доверию тесного диалога лидеров двух государств и растущего стратегического партнерства", - отметил Мельник.

Отметим, в его сообщении нет подробностей разговора, но сегодня ряд СМИ писал о том, что стороны обсудят обострение на Донбассе и решения, принятые в Трехсторонней контактной группы.

(Обновлено) Президент Владимир Зеленский в Twitter выразил благодарность Меркель за оценку усилий на пути к мирному урегулированию на Донбассе.

"Достижение мира остается приоритетом для меня и всех украинцев. Надеемся, что на встрече советников лидеров стран "нормандской четверки" будут четкие решения и результаты и вскоре встретятся лидеры "нормандской четверки", - добавил он.

Напомним, в июле у президента России Владимира Путина по итогам переговоров с Меркель заявили, что она якобы против пересмотра минских соглашений по Донбассу, на чем настаивает Украина. Впрочем, официального подтверждения с немецкой стороны не было.

Отметим, ранее посол Украины Андрей Мельник предложил Германии ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийпереговорыАнгела Меркель