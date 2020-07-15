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У Путина заявили, что Меркель против пересмотра минских соглашений

Среда 15 июля 2020 17:14
У Путина заявили, что Меркель против пересмотра минских соглашений
Автор: Лера Полищук

Ангела Меркель и Владимир Путин "дали негативную оценку" заявлениям Киева о пересмотре минских соглашений

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Во время него стороны "дали негативную оценку" заявлениям Киева относительно пересмотра минских соглашений.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена безальтернативность минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в данном контексте стороны отметили "важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "нормандского квартета".

Отметим, что в заявлении правительства Германии по данной беседе такого высказывания Ангелы Меркель не было.

Напомним, представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский не видит никакого прогресса в реализации минских соглашений.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о нелегких переговорах в "нормандском формате".

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Новости Украины Владимир Путинминские соглашенияАнгела Меркель
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