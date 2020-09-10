Зеленський провів чергові переговори з Меркель

Президент України Володимир Зеленський провів чергові переговори з німецьким канцлером Ангелою Меркель. На даний момент подробиці бесіди не наводяться.

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Щойно відбулася дванадцята за рахунком телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Чергове свідчення унікального за інтенсивністю і взаємною довірою тісного діалогу лідерів двох держав і зростаючого стратегічного партнерства", - зазначив Мельник.

Відзначимо, у повідомленні немає подробиць розмови, але сьогодні ряд ЗМІ писав про те, що сторони обговорять загострення на Донбасі і рішення, прийняті в Тристоронній контактній групі.

(Оновлено) Президент Володимир Зеленський в Twitter висловив подяку Меркель за оцінку зусиль на шляху до мирного врегулювання на Донбасі.

"Досягнення миру залишається пріоритетом для мене і всіх українців. Сподіваємося, що на зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" будуть чіткі рішення і результати і незабаром зустрінуться лідери "нормандської четвірки", - додав він.

Нагадаємо, в липні у президента Росії Володимира Путіна за підсумками переговорів з Меркель заявили, що вона нібито проти перегляду мінських угод щодо Донбасу, на чому наполягає Україна. Втім, офіційного підтвердження з німецької сторони не було.

Відзначимо, раніше посол України Андрій Мельник запропонував Німеччині ввести тримісячне ембарго на поставки нафти і газу з Росії в якості реакції на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.