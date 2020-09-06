Посол Украины предложил Германии ввести эмбарго на нефть и газ из России

Фото: Андрей Мельник (mfa.gov.ua/)

Эмбарго должно лишить режим Путина важнейшего источника доходов

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник предложили Германии ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России. Это должно стать ответом на отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом Мельник заявил интервью агентству dpa, передает DW.

"Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией", - заявил украинский посол.

При этом он добавил, что требуемого рядом германских политиков прекращения проекта "Северный поток - 2" недостаточно. По мнению Мельника, режим российского президента Владимира Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику".

Украинский посол также предложил прекратить все европейские инвестиций в экономику России. "Коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения - это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлеру, федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены", - заявил дипломат.

Напомним, 20 августа 2020 года российский оппозиционный политик-националист Алексей Навальный вылетел из Томска в Москву, на борту ему стало плохо, и самолет экстренно посадили в Омске. В больнице он впал в кому. После перевода в клинику "Шарите" в Берлине немецкие токсикологи определили, что его отравили "Новичком".

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на том, что газопровод "Северный поток - 2" является экономическим проектом. По ее словам, ситуация с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального на проект повлиять не должна.