Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины. Указ был обнародован 25 марта.

Кроме того, президент назначил начальника Управления СБУ в Сумской области Олега Салюка, а также начальника Управления в Черниговской области - Павла Ревуна.

В свою очередь, Зеленский провел кадровые изменения в Харьковской области. Так, президент уволил с должности начальника Николая Найдыча, а на его место назначил Романа Дудина.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил с должностей двух заместителей главы Службы безопасности Украины. Так, были уволены Александр Карпенко с должности заместителя и Дмитрий Нескромный с должности первого заместителя главы СБУ.

Добавим, что в Верховной раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины".