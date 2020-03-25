Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, Зеленський призначив Олександра Якушева заступником голови Служби безпеки України. Указ був оприлюднений 25 березня.

Крім того, президент призначив начальника Управління СБУ в Сумській області Олега Салюка, а також начальника Управління в Чернігівській області - Павла Ревуна.

У свою чергу, Зеленський провів кадрові зміни в Харківській області. Так, президент звільнив з посади начальника Миколи Найдича, а на його місце призначив Романа Дудіна.

Додамо, що у Верховній раді з'явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України".