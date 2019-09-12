ru
ua

Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

Новости » Политика   

Соответствующие указы были подписаны 11 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми сменил ряд начальников областных управлений Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие указы были подписаны 11 сентября.

Как соощается, президент назначил новых начальников управления СБУ в Черновицкой, Николаевской, Запорожской областях. При этом он подписал указы об увольнении глав СБУ в Харьковской, Тернопольской, Николаевской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Вместе с тем, Бухарев стал начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Кроме того, новым начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях стал Виталий Винниченко. 6 сентября нового руководителя представили первый заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Погуляйко и руководитель ГУ полковник Владимир Петриченко.

Также 29 августа во время первого заседания Верховная рада нового созыва назначила нового главу Службы безопасности Украины. Им стал Иван Баканов.

Fitch оценило последствия ввода "Северного потока-2" для Украины Курс доллара снизился на межбанке
Читать все новости