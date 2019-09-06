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Назначен новый начальник СБУ в Донецкой и Луганской областях

Новости » Политика    06.09.2019 - 18:54
Назначен новый начальник СБУ в Донецкой и Луганской областях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новым начальником стал Виталий Винниченко

Новым начальником Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой и Луганской областях стал Виталий Винниченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской областной государственной администрации.

Как сообщается, нового руководителя представили первый заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Погуляйко и руководитель ГУ полковник Владимир Петриченко.

Виталий Винниченко в 2000 году поступил на службу в Луганской области. До назначения Винниченко 15 лет работал в Департаменте защиты национальной государственности СБУ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 29 августа во время первого заседания Верховная рада нового созыва назначила нового главу Службы безопасности Украины. Им стал Иван Баканов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей СБУ в Киеве и Киевской области, Кировоградской Черкасской и Житомирской областях.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский уволил Эдуарда Крицына с должности начальника Службы безопасности Украины в Херсонской области.

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