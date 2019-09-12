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Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

Новости » Политика    12.09.2019 - 11:31
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующие указы были подписаны 11 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми сменил ряд начальников областных управлений Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие указы были подписаны 11 сентября.

Как соощается, президент назначил новых начальников управления СБУ в Черновицкой, Николаевской, Запорожской областях. При этом он подписал указы об увольнении глав СБУ в Харьковской, Тернопольской, Николаевской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Вместе с тем, Бухарев стал начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Кроме того, новым начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях стал Виталий Винниченко. 6 сентября нового руководителя представили первый заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Погуляйко и руководитель ГУ полковник Владимир Петриченко.

Также 29 августа во время первого заседания Верховная рада нового созыва назначила нового главу Службы безопасности Украины. Им стал Иван Баканов.

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