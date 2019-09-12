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Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Новини » Політика    12.09.2019 - 11:31
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідні укази були підписані 11 вересня

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими змінив ряд начальників обласних управлінь Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідні укази були підписані 11 вересня.

Як соощается, президент призначив нових начальників управлінь СБУ в Чернівецькій, Миколаївській, Запорізькій областях. При цьому він підписав укази про звільнення голів СБУ в Харківській, Тернопільській, Миколаївській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарева першим заступником голови Служби безпеки України. Разом з тим, Бухарев став начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Крім того, новим начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях став Віталій Винниченка. 6 вересня нового керівника представили перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Погуляйко і керівник ГУ полковник Володимир Петриченко.

Також 29 серпня під час першого засідання Верховна рада нового скликання призначила нового голову Служби безпеки України. Ним став Іван Баканов.

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