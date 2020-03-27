Зеленский провел кадровые изменения в РГА в двух областях

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 марта, сменил глав четырех районных государственных администраций в Волынской и Полтавской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие распоряжения, размещенные на сайте главы государства.

Так, распоряжением №217/2020-рп президент уволил Олега Ковгана с должности председателя Чернухинской РГА Полтавской области. А распоряжением №221/2020-рп на эту должность был назначен Юрий Самойлик.

Также распоряжением №218/2020-рп, №219/2020-рп и №220/2020-рп были назначены Николай Смаль - головой Иваничевской РГА, Юлия Подерня-Масюк - руководительницей Любешовской РГА и Ольга Черен - руководителем Турийской РГА в Волынской области.

Напомним, в конце февраля Зеленский провел кадровые изменения в ряде РГА. Президента уволил глав пяти районных государственных администраций и назначил десять новых руководителей РГА.

Также РБК-Украина писало, что 25 марта правительство назначило нового исполняющего обязанности министра образования и науки Украины. Новым главой МОН стала Любомира Мандзий. Ранее Мандзий работала замом у бывшего руководителя МОН Анны Новосад.