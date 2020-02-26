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Зеленский провел кадровые изменения в ряде РГА

Новости » Политика     26.02.2020 - 01:15
Зеленский провел кадровые изменения в ряде РГА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский продолжает ротации в районных государственных администрациях

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав пяти районных государственных администраций и назначил десять новых глав РГА. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжения на сайте главы государства.

Так, председателем Коропской РГА Черниговской области президент назначил Василия Жука.

Артема Багинского - председателем Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области.

Председателем Устиновской райгосадминистрации Кировоградской области стал Максим Собко.

Сергей Дяченко назначен председателем Переяслав-Хмельницкой районной государственной администрации Киевской области.

Виталия Гуру Зеленский назначил председателем Веселовской РГА Запорожской области.

Также президент уволил Виталия Кошеленко с должности председателя Змиевской районной государственной администрации Харьковской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины. РГА возглавит Павел Голодников.

Олег Куча уволен с должности председателя Пирятинской районной государственной администрации Полтавской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины. Главой РГА назначен Анатолий Зайцев.

В связи с окончанием срока полномочий президента Украины с должности председателя Гребенковской районной государственной администрации Полтавской области уволен Виталий Роспопов. Председателем РГА назначен Александр Князев.

Олег Тертычный уволен с должности председателя Бобринецкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины. Новым председателем назначен Андрей Жилу.

Также в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Зеленский уволил Алексея Ракоида с должности председателя Куликовской районной государственной администрации Черниговской области. Новым председателем Куликовской РГА стал Петр Ерко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил 17 глав районных администраций в Житомирской области.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийРайонная государственная администрация
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