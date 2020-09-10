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Зеленський провів кадрові зміни в посольствах Кореї, Ізраїлю та Казахстану

Четвер 10 вересня 2020 18:16
Зеленський провів кадрові зміни в посольствах Кореї, Ізраїлю та Казахстану
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в Кореї та Ізраїлі. Водночас, він призначив нових послів в Ізраїлі та Казахстані.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

Зеленський звільнив посла в Кореї Олександра Горіна указом №383/2020.

Також був звільнений Геннадій Надоленко з посади посла в Ізраїлі. Наступним указом Зеленський призначив Євгена Корнійчука послом в Ізраїльській Республіці.

Крім того, президент підписав указ, яким призначив Петра Врублевського послом в Казахстані.

Зазначимо, що Геннадій Надоленко був призначений послом в Ізраїлі в кінці червня 2010 року.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла в Італії.

Крім того, Зеленський змінив посла в Мексиці, а також призначив нового посла України на Кіпрі.

Додамо, що посол України в Хорватії Василь Кирилич був призначений за сумісництвом послом в Боснії і Герцеговині.

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