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Зеленский провел кадровые изменения в АМКУ

Киев, Четверг 04 февраля 2021 18:14
Зеленский провел кадровые изменения в АМКУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Антимонопольном комитете Украины. Глава государства уволил государственного уполномоченного комитета.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 4 февраля.

"Уволить Процишен Марию Викторовну с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе №46/2021.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Напомним, 19 августа Зеленский назначил Музыченко государственным уполномоченным АМКУ.

Кроме того, в конце июля президент провел кадровые изменения в Антимонопольном комитете Украины. Тогда он уволил заместителя главы АМКУ и еще одного переназначил.

Добавим, что 16 июля Верховная рада назначила Ольгу Пищанскую главой АМКУ. До этого парламент уволил Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийАнтимонопольный комитет Украины

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