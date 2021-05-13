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Зеленский провел изменения в составе СНБО: кто получил кресло

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский в четверг, 13 мая, издал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны. Глава государства ввел в СНБО нового министра энергетики Германа Галущенка.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича - министра энергетики Украины", - говорится в тексте указа президента.

Указ о введении министра в состав СНБО вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, Галущенко избрали министром энергетики Украины после того, как и. о. министра Юрий Витренко был назначен главой "Нафтогаза". До этого премьер Денис Шмыгаль представил Галущенко депутатам, как кандидата.

Больше о недавних перестановках в кабинете министров, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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