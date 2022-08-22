Зеленский провел большое совещание с силовиками: что обсудили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, на большом совещании были главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр внутренних дел Денис Монастырский, секретарь СНБО Алексей Данилов, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и другие.

"Ключевые вопросы - это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в больших городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями на этой неделе - встречами, переговорами", - отметил Зеленский.