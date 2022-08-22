ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский провел большое совещание с силовиками: что обсудили

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 августа 2022 22:22
Зеленский провел большое совещание с силовиками: что обсудили Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня независимости провел большое совещание с руководством силовых органов и военных ведомств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, на большом совещании были главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр внутренних дел Денис Монастырский, секретарь СНБО Алексей Данилов, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и другие.

"Ключевые вопросы - это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в больших городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями на этой неделе - встречами, переговорами", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что ко Дню независимости Украины полиция усилит патрулирование. Украинцев просят избегать массовых скоплений людей в ближайшие дни.

РБК-Украина писало, какие города могут закрыть в связи с праздником и где продлят комендантский час.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Россияне пытались наступать на пяти направлениях и вели разведку дронами, - Генштаб
Россияне пытались наступать на пяти направлениях и вели разведку дронами, - Генштаб
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании