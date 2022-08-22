Зеленский провел большое совещание с силовиками: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня независимости провел большое совещание с руководством силовых органов и военных ведомств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
По его словам, на большом совещании были главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр внутренних дел Денис Монастырский, секретарь СНБО Алексей Данилов, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и другие.
"Ключевые вопросы - это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в больших городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями на этой неделе - встречами, переговорами", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что ко Дню независимости Украины полиция усилит патрулирование. Украинцев просят избегать массовых скоплений людей в ближайшие дни.
РБК-Украина писало, какие города могут закрыть в связи с праздником и где продлят комендантский час.
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