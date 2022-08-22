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Зеленський провів велику нараду з силовиками: що обговорили

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 22:22
Зеленський провів велику нараду з силовиками: що обговорили Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня незалежності провів велику нараду з керівництвом силових органів і військових відомств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, на великій нараді були головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, секретар РНБО Олексій Данілов, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та інші.

"Ключові питання - це, звичайно, ситуація на передовій, ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки у зв'язку зі святковими днями і важливими політичними подіями на цьому тижні - зустрічами, переговорами", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Дня незалежності України поліція посилить патрулювання. Українців просять уникати масових скупчень людей в найближчі дні.

РБК-Україна писало, які міста можуть закрити у зв'язку зі святом і де продовжать комендантську годину.

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Володимир Зеленський
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