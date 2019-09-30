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МВФ обеспокоен давлением на Гонтареву и правление НБУ, - источник

Новости » Экономика    30.09.2019 - 10:55
МВФ обеспокоен давлением на Гонтареву и правление НБУ, - источник
Фото: МВФ (www.imf.org)

Фонду нужны гарантии независимости НБУ

В Международном валютном фонде (МВФ) обеспокоены давлением на экс-главу Национального банка (НБУ) Валерию Гонтареву и нынешнее правление НБУ. Об этом РБК-Украина сказал собеседник, знакомый с ходом переговоров с МВФ.

По словам источника, в МВФ опасаются, что новая власть, говоря о своей поддержки независимости НБУ, на самом деле будет пытаться заменить некоторых топ-менеджеров НБУ. Формальный повод для кадровых решений может дать комиссия Верховной рады, которая займется расследованием действий руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов в 2014-2019 годах.

"Отношение комиссии к НБУ может быть предвзятым. То, что они говорят, что будут расследовать эти дела, выглядит так, как будто они намерены преследовать руководство НБУ, а не владельцев банков, которые довели их до неплатежеспособности", - говорит собеседник.

Фонду, по его словам, нужна гарантия, что, во-первых, власть не пойдет на поводу у Игоря Коломойского в вопросе "ПриватБанка", а, во-вторых, не станет поощрять преследование и давление на руководство Нацбанка. Не исключено, что конкретика в этом вопросе может появиться уже в середине октября после ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будут продолжаться в ближайшие недели.

Напомним, в ночь на 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Правление Национального банка Украины заявило о недопустимости целенаправленных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву.

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