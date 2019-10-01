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Зеленський проведе нараду з представниками НБУ і Кабміну

Новини » Економіка    01.10.2019 - 15:47
Зеленський проведе нараду з представниками НБУ і Кабміну
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Президент і прем’єр прийшли на Інститутську

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук прийшли до головного офісу Національного банку України. Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

За даними прес-служби, після спілкування із співробітниками НБУ розпочнеться спільна нарада президента, команди центробанку та команди уряду з питань фінансово-економічного розвитку.

"Ми будемо говорити про фінансову стабільність та стале економічне зростання", - розповів голова НБУ Яків Смолій.

Як зазначили в НБУ до офісу центробанку також прийшли міністр фінансів Оксана Маркарова з командою та міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов з командою.

Зеленський проведе нараду з представниками НБУ і Кабміну

Нагадаємо, новий уряд України ставить перед собою тактичну мету знизити ставки за кредитами. Як заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, виступаючи з трибуни Верховної ради перед своїм призначенням 29 серпня, уряд не ставить під сумнів незалежність Національного банку. "Їх незалежність є основою макростабільності, яку не можна руйнувати", - сказав він. При цьому Гончарук хоче діалогу уряду з НБУ, "щоб вони були не занадто консервативними, щоб вони відпускали іноді, іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку".

У той же час, за даними РБК-Україна, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) стурбовані тиском на екс-голову Національного банку (НБУ) Валерію Гонтареву і нинішнє правління НБУ. Фонду потрібна гарантія, що, по-перше, влада не піде на поводу у Ігоря Коломойського в питанні "ПриватБанку", а, по-друге, не стане заохочувати переслідування і тиск на керівництво Нацбанку. Не виключено, що конкретика в цьому питанні може з'явитися вже в середині жовтня після щорічних зборів МВФ і Світового банку у Вашингтоні.

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Новини України Володимир ЗеленськийНаціональний банк України
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