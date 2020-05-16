Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам первого года своего президентства

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести пресс-конференцию с журналистами по итогам первого года своего президентства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу ОП.

"Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общения со СМИ по итогам первого года своего президентства", - сообщил руководитель ОП Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" и ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Ермак обсудил с послами продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и Минский процесс.

В частности, главы дипломатических миссий в Украине приветствовали принятие Верховной радой закона о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности и выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ.

Кроме того, Ермак сообщил, что на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей.