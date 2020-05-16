Зеленський проведе прес-конференцію за підсумками першого року свого президентства

Президент України Володимир Зеленський має намір провести прес-конференцію з журналістами щодо підсумків першого року свого президентства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

"Президент України Володимир Зеленський має намір провести спілкування зі ЗМІ щодо підсумків першого року свого президентства", - повідомив керівник ОП Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" та ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Єрмак обговорив з послами продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Мінський процес.

Зокрема, глави дипломатичних місій в Україні привітали ухвалення Верховною Радою закону щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності та висловили сподівання на якнайшвидше продовження співпраці України з МВФ.

Окрім того, Єрмак повідомив, що на наступній зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції Україна представить групу представників територій окремих районів Донецької та Луганської областей.