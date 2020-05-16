Ермак обсудил с послами G7 продолжение сотрудничества с МВФ

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

По словам Ермака, Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с МВФ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского союза продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Ермак отметил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с МВФ.

"Наконец Верховная рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", - сказал он, отметив, что были выполнены условия для полной, а не до сокращенной программы.

Ермак также поблагодарил дипломатических представителей G7 и ЕС за содействие и поддержку, которые испытывала украинская власть в течение работы над этим законом.

Напомним, 13 мая Верховная рада окончательно одобрила законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", необходимый для сотрудничества с МВФ.

В тот же день послы стран "Большой семерки", в которую входят Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония, поприветствовали принятие Верховной радой закона о банках.

Как сообщало РБК-Украина, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта №2571-д.

Автор: Александра Диденко