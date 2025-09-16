Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуги народу", - джерела

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 вересня проведе зустріч з парламентською фракцією "Слуга народу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.
"Сьогодні ввечері пройде зустріч фракції "Слуга народу" з президентом", - написав нардеп Железняк.
За його словами, відбудеться зустріч, яку "обіцяли депутатам після 23-го липня (коли різко зрозуміли, що треба переголосовувати рішення по НАБУ і САП)".
Джерела РБК-Україна в "Слузі народу" підтвердили, що в них буде зустріч із Зеленським.
Однак питання обговорення невідомі та нардепам наразі не анонсувалися. Але нардепи вважають, що буде зустріч на кшталт "тімбілдінгу", додають співрозмовники видання.
Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП і підпорядковує їх діяльність генеральному прокурору.
За документ проголосували 263 народні депутати, попри спроби блокування трибуни та вилучення законопроєкту з порядку денного. Того ж дня президент підписав закон, і він набрав чинності 23 липня.
Ухваленню закону передували масові обшуки у будівлях НАБУ та САП. Працівникам інкримінували держзраду, корупцію та незаконну співпрацю з РФ.
Рішення викликало масштабні протести в Києві та інших містах, а керівники антикорупційних органів заявили про загрозу для незалежності НАБУ і САП.
Після чого 24 липня президент Зеленський вніс альтернативний законопроєкт №13533, який фактично скасував обмеження попереднього закону і повернув повноваження НАБУ та САП.
Втім, ситуація все ж викликала міжнародний резонанс. ЄС та США висловили занепокоєння через проект №12414, назвавши його кроком назад, а подальший тиск на антикорупційні органи загрожував припиненням міжнародної підтримки.
Як вдалося з'ясувати РБК-Україна, перед голосуванням 22 липня у фракції панував роздратований і деморалізований настрій: депутатів скликали під час обіцяних канікул, а їм довелося ухвалювати скандальний закон про урізання повноважень НАБУ і САП. Мотиви були різні - хтось прагнув показати лояльність Зеленському, хтось не розумів суть голосування, дехто діяв під тиском.
Після ухвалення №12414 частина депутатів мовчала, інші активно відстоювали позицію. Уже коли Зеленський вніс законопроєкт №13533, який повертав незалежність НАБУ та САП - фракція почала змінювати курс.
Нині депутати "Слуги народу" вважають себе потерпілими та очікують гарантій: щоб НАБУ і САП не "наздоганяли" їх за минулі голосування. Дехто заявив, що це "останні голосування" у подібних питаннях.
Більше про це - в окремому матеріалі РБК-Україна "Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському".