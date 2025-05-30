Зеленский поговорит с Эрдоганом, чтобы "добавить смысла" встрече с РФ в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 30 мая проведет телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсудят возможную встречу Украины и России в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Президент отметил, что ни один день не должен теряться, потому что "каждый день подрыва россиянами дипломатии - это потерянные жизни людей".

"Сегодня также запланирован разговор с президентом Турции Эрдоганом. Пробуем добавить реальный смысл в возможную встречу",- рассказал Зеленский.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

Напомним, 16 мая в Турции состоялся первый раунд переговоров представителей Украины и России.

По итогам переговоров делегации договорились подготовить письменные предложения по условиям возможного прекращения огня. Однако Россия до сих пор затягивает передачу своего "меморандума".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия делает все для того, чтобы затянуть войну и сорвать переговоры, поэтому и затягивает передачу документа.

На днях Россия выступила с инициативой провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Украина готова к следующим переговорам с Россией, но до встречи хочет получить от Москвы так называемый "меморандум" о возможном перемирии.

В частности, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия должна предоставить Украине меморандум ко второму раунду переговоров, чтобы будущая встреча делегаций была субстантивной и предметной важно.

По словам Зеленского, для того, чтобы следующая встреча Украины и России в Стамбуле не была пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам. Однако РФ делает все, чтобы эта встреча была безрезультатной.

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