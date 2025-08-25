Зеленський проведе переговори з Келлогом щодо можливого саміту з Путіним

За словами Зеленського, сьогодні він зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Перемовини будуть стосуватися підготовки до можливої майбутньої зустрічі з російською стороною.

"І сьогодні буде зустріч із Келлогом на продовження цієї тематики, в розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди та американської команди", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що йдеться про контакти зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Напередодні голова Офісу Президента мав розмову з Рубіо та іншими американськими партнерами.

Також очікується спілкування українського військового керівництва з США, а в середу запланована зустріч на рівні радників з нацбезпеки.

"Після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готова Росія на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів - двостороння, а потім тристороння зустріч", - додав президент.