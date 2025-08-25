Зеленський проведе переговори з Келлогом щодо можливого саміту з Путіним

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня українська сторона проведе серію зустрічей з американськими партнерами для напрацювання базового плану гарантій безпеки.
Про це заявив Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере у Києві, повідомляє РБК-Україна.
За словами Зеленського, сьогодні він зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.
Перемовини будуть стосуватися підготовки до можливої майбутньої зустрічі з російською стороною.
"І сьогодні буде зустріч із Келлогом на продовження цієї тематики, в розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди та американської команди", - сказав Зеленський.
Він уточнив, що йдеться про контакти зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Напередодні голова Офісу Президента мав розмову з Рубіо та іншими американськими партнерами.
Також очікується спілкування українського військового керівництва з США, а в середу запланована зустріч на рівні радників з нацбезпеки.
"Після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готова Росія на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів - двостороння, а потім тристороння зустріч", - додав президент.
Після трьохгодинної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці 15 серпня міжнародна увага перемістилася до Вашингтона, де 18 серпня президент США провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
До консультацій згодом долучилися європейські лідери. Сторони обговорювали безпекові гарантії для України та ширший порядок денний майбутніх перемовин.
За підсумками дискусій Вашингтон запропонував провести тристоронню зустріч США, України та Росії вже 22 серпня. Зеленський заявив про готовність брати участь у будь-якій конфігурації формату, якщо саміт відбудеться.
Втім, Москва публічно не підтвердила участі, натомість висуває власні умови, що ускладнює узгодження дати та місця проведення. Європейські дипломати працюють над пошуком оптимального майданчика для можливого саміту, зважаючи на політичні ризики та питання безпеки.