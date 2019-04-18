Зеленский против освобождения Донбасса военным путем

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Кандидат выступает за дипломатический вариант деоккупации Донбасса

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский на выборах-2019 в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1 заявил, что выступает против военного варианта освобождения Донбасса. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Кандидат подчеркнул, что в случае избрания президентом Украины Донбасс не будет освобожден военным путем. Отвечая на вопрос жуналистив, Зеленский заявил о неготовности отдать подобный приказ.

Напомним, как заявила представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко, во время нынешних переговоров в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Россия отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении пасхального перемирия с 19 апреля.

Скайп-конференция по этому поводу продолжалась 6 часов. Переговоры завершились безрезультатно.

Добавим, в команду кандидата в президенты Владимира Зеленского как потенциальный министр обороны вошел Иван Апаршин. Он был в команде кандидата Анатолия Гриценко. Сам Зеленский сообщил, что Иван Апаршин является экспертом по безопасности и обороне в его команде.