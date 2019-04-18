Зеленський проти звільнення Донбасу військовим шляхом

Фото: Володимр Зеленський (РБК-Україна)

Кандидат виступає за дипломатичний варіант деокупації Донбасу

Кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський на виборах-2019 у ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 заявив, що виступає проти військового варіанту звільнення Донбасу. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Кандидат підкреслив, що у разі обрання президентом України Донбас не буде звільнений військовим шляхом. Відповідаючи на питання жуналістів, Зеленський заявив про неготовність віддати подібний наказ.

Нагадаємо, як заявила представник України в ТКГ Ірина Геращенко, під час нинішніх переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення великоднього перемир'я з 19 квітня.

Скайп-конференція з цього приводу тривала протягом 6 годин. Переговори завершилися безрезультатно.

Додамо, у команду кандидата у президенти Володимира Зеленського як потенційний міністр оборони увійшов Іван Апаршин. Він був у команді кандидата Анатолія Гриценка. Сам Зеленський повідомив, що Іван Апаршин є експертом з безпеки і оборони в його команді.