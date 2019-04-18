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РФ сорвала объявление "пасхального перемирия" на Донбассе

Новости » Политика    18.04.2019 - 22:39
РФ сорвала объявление "пасхального перемирия" на Донбассе
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Переговоры длились 6 часов и завершились безуспешно

Во время переговоров в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Россия отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении пасхального перемирия с 19 апреля. Об этом заявила представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

Она рассказала, что скайп-конференция длилась в течение 6 часов. Переговоры завершились безрезультатно.

"РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе", - написала Геращенко.

Также она сообщила, что на скайп-конференции так и не появился представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов.

"РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО", - добавила Геращенко.

Пасхальное перемирие должно вступить в силу 19 апреля в полдень.

РФ сорвала объявление &quot;пасхального перемирия&quot; на Донбассе

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что "пасхальное прекращения огня" на Донбассе войдет в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ.

Напомним, сегодня ГПУ опубликовала новые доказательства военной присутствия РФ на Донбассе.

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