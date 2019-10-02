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В Раде нет концепции нового закона об особом статусе Донбасса

Новости » Политика    02.10.2019 - 11:15
В Раде нет концепции нового закона об особом статусе Донбасса
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Депутаты пока не имеют концепции нового закона

Концепции нового закона об особом статусе Донбасса пока нет. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Арахамии, в данный момент парламент не имеет ни текста, ни концепции нового закона об особом статусе Донбасса. Он добавил, что пока никто не обращался в Раду с законодательной инициативой.

"Сейчас нет ни текста, ни концепции нового закона об особом статусе. Я не знаю (когда начнется обсуждение - ред.) Когда будет субъект законодательной инициативы. Это может быть президент, Кабмин, группа депутатов. Никто из них еще не вышел с законодательной инициативой", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новый закон об особом статусе Донбасса будет имплементирована "формула Штайнмайера", с текстом которой согласилась украинская делегация в Минске. Глава государства подчеркнул, что новый закон об особом статусе начнет действовать сразу после проведения местных выборов на Донбассе.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что в конституцию не будут вносить никаких пунктов об особом статусе украинских территорий. Пристайко добавил, что любые вопросы, связаны с особым порядком самоуправления в ОРДЛО, проходят в неразрывной связи с децентрализацией.

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Новости Украины ДонбассДавид Арахамия
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