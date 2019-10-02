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Зеленський проти амністії бойовиків і "міліції" в ОРДЛО, - нардеп

Новини » Політика    02.10.2019 - 11:49
Зеленський проти амністії бойовиків і "міліції" в ОРДЛО, - нардеп
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фракцію "Слуга народу" не влаштовують норми закону про особливий статус Донбасу

Президент України Володимир Зеленський виступає проти амністії бойовиків і "міліції" в окремих районах Донецької і Луганської областей. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко з трибуни парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що фракцію "Слуга народу" не влаштовують норми закону про особливий статус Донбасу.

"Той закон, який є, особисто мене не влаштовує. Тому що в ньому є положення про безумовну амністію. У ньому є положення про місцеву міліцію і так далі. Це все те, чого я не хочу, щоб було на моїй землі, і цього не хоче наша фракція. Цього не хоче президент Зеленський. Тому я прошу підтримки, українська дипломатія працює, щоб встановити мир", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, представник уряду в Раді Ірина Верещук заявила, що новий закон про особливий статус Донбасу винесуть на розгляд парламенту після зустрічі в нормандському форматі. За словами Верещук, поки парламент не обговорює розробку ніяких законопроектів, пов'язаних з особливим статусом Донбасу, або проведенням там виборів.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції "СН" Давид Арахамія заявляв, що поки в парламенті немає концепції нового закону про особливий статус Донбасу. Парламентарій також додав, що поки ніхто не звертався до Ради з законодавчою ініціативою з приводу даного закону.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в новий закон про особливий статус Донбасу буде імплементована "формула Штайнмайєра". Зеленський відзначав, що новий закон про особливий статус почне діяти відразу після проведення місцевих виборів на Донбасі.

Закон про статус Донбасу винесуть на розгляд після нормандської зустрічі Арахамія назвав технічним кроком підписання "формули Штайнмайера"
Новини України Володимир ЗеленськийДонбасформула Штайнмаєра
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