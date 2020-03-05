Зеленський через протести у Нових Санжарах вимагає зняти начальника полтавської СБУ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що місцеве управління СБУ занадто пізно відреагувало на ситуацію

Президент Володимир Зеленський через протести у Нових Санжарах вимагає звільнити начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області. Про це він заявив в ході робочого візиту в регіон, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в ситуації, яка два тижні тому сталася у Нових Санжарах, побічно винувате й полтавське управління СБУ.

"Місцева СБУ відреагувала дуже пізно на те, що готувалися акції. І ми, як держава, не отримали цю інформацію. Вже зробили люди блокпости, підпалювали шини і після цього приїхала Нацгвардія, бо саме місцева СБУ повинна була повідомити. Людина, яка займає місце в обласній СБУ ... мають її замінити", - додав Зеленський.

Відзначимо, з вересня 2019 року управління СБУ в Полтавській області очолює Євген Борзилов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після завершення обсервації у Нових Санжарах евакуйовані з Китаю українці вирушать додому, а іноземцями займеться МЗС України.

Сьогодні закінчився двотижневий термін обсервації евакуйованих із зони спалаху коронавірусу в Ухані (Китай).

20 лютого їх повернення до України супроводжувалося скандалом. Мешканці Нових Санжар виступали проти розміщення евакуйованих у місцевому медичному центрі Національної гвардії, протести переросли в бійки, в результаті яких були потерпілі і затримані.