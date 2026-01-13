Зеленський про протести в Ірані: світ не повинен упустити шанс на зміни

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн світу втрутитися в ситуацію в Ірані та допомогти народу країни позбутися режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х (колишній Twitter).

Глава держави зазначив, що те, що відбувається в Ірані, означає, що для РФ нічого кращого не стане.

"Те, що зараз відбувається в Ірані - масштабні протести, по суті, повстання - є явною ознакою того, що для Росії ситуація не покращиться", - написав президент.

Зеленський підкреслив, що кожна порядна людина "на цій планеті хоче, щоб народ Ірану нарешті звільнився" від режиму, який "приніс стільки зла Україні та іншим країнам".

Президент додав, що важливо не упустити момент можливих змін, закликавши світ втрутитися в ситуацію.

"Вкрай важливо, щоб світ не проґавив цей момент, коли зміни можливі. Кожен лідер, кожна країна і міжнародні організації повинні зараз втрутитися і допомогти народу позбутися винних у тому, на що, на жаль, перетворився Іран. Усе може змінитися", - резюмував Зеленський.