Зеленський про просування ЗСУ: за тиждень звільнили десятки населених пунктів

"Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині і Донеччині разом", - заявив президент.

За словами президента, українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий та потужний рух в рамках поточної оборонної операції. Також Зеленський додав, що це лише питання часу, коли вдасться вигнати окупанта з усієї нашої землі.

Також президент підтвердив звільнення 8 населених пунктів, про які повідомили в Оперативному командуванні "Південь", та додав, що це далеко не весь список.